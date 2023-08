Libyens Außenministerin nach Treffen mit israelischem Kollegen suspendiert

Jerusalem/Tripoli (Reuters) - Die libysche Außenministerin Nadschla Mangusch ist nach einer Begegnung mit ihrem israelischen Kollegen suspendiert worden.

Dies erklärte das Büro des Ministerpräsidenten in Tripoli. Israels Außenminister Eli Cohen hatte am Sonntagabend mitgeteilt, er habe sich auf Vermittlung der italienischen Regierung vergangene Woche mit Mangusch und mit ihr über eine mögliche Zusammenarbeit beider Länder gesprochen. Libyen erkennt Israel nicht an, die beiden Staaten unterhalten keine formellen diplomatischen Beziehungen.

Das libysche Außenministerium erklärte, Mangusch habe ein Treffen mit israelischen Vertretern verweigert. Es habe sich bei dem fraglichem Gespräch lediglich um eine "unvorbereitete, zwanglose Begegnung während eines Treffens im italienischen Außenministerium" gehandelt. Bei dem Gespräch sei es nicht zu Vereinbarungen oder Konsultationen gekommen. Eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Libyen und Israel lehne das Ministerium "vollständig und absolut" ab.

Der israelische Ressortchef Cohen indes erklärte: "Ich habe mit der Außenministerin über das große Potenzial gesprochen, das beide Länder innerhalb einer Beziehung hätten." Ihm zufolge wurde das Treffen vom italienischen Außenminister Antonio Tajani vermittelt. Themen seien neben einer möglichen Kooperation auch israelische Hilfe in humanitären Fragen, Landwirtschaft und Wasserwirtschaft gewesen. Laut einem israelischen Regierungsvertreter war das Treffen zuvor "auf höchster Ebene" vereinbart worden. Israel hat seit 2020 seine Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Bahrain, Marokko und dem Sudan durch die Abraham-Abkommen normalisiert.

(Bericht von Emily Rose, Reuters Büro Libyen; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Elke Ahlswede; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)