LIC Housing Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LIC Housing Finance präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,53 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 71,80 Milliarden INR gegenüber 69,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at