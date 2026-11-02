LIC Housing Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LIC Housing Finance hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,39 INR gegenüber 24,53 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat LIC Housing Finance mit einem Umsatz von insgesamt 71,89 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at