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15.05.2026 06:31:29
LIC Housing Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LIC Housing Finance ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LIC Housing Finance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,13 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,41 Prozent auf 72,02 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 73,06 Milliarden INR gelegen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 101,87 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 98,95 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,36 Prozent auf 288,12 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 278,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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