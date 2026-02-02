LIC Housing Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LIC Housing Finance hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,42 INR. Im Vorjahresviertel hatte LIC Housing Finance 26,09 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 72,14 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 70,70 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at