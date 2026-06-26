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26.06.2026 06:31:29
LICT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
LICT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LICT ein EPS von 256,00 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 34,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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