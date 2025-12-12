LICT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LICT lud am 09.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 233,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 228,00 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at