LICT lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 198,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LICT 233,00 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,63 Prozent auf 40,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at