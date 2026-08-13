LICT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LICT ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LICT die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 403,00 USD gegenüber 198,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat LICT mit einem Umsatz von insgesamt 40,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at