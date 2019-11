LIDDS Delårsrapport juli – September 2019

JULI – SEPTEMBER 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (7,8) MSEK

Kostnaderna uppgick till -2,8 (-2,5) MSEK

Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,8 (5,4) MSEK

Resultat per Aktie uppgick till -0,12 (0,23) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,7 (6,7) MSEK

JANUARI – SEPTEMBER 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (7,8) MSEK

Kostnaderna uppgick till -8,7 (-6,7) MSEK

Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,7 (1,2) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,37 (0,05) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 (3,2) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

LIDDS redovisade resultaten från fas IIb-studien LPC-004 i vilken 61 patienter ingick. Alla primära och sekundära mål uppnåddes. Behandlingen med en 16-ml dos av Liproca® Depot gav en stark maximal minskning av PSA samt en prolongerad PSA-reduktion utan några hormonella biverkningar. Mot bakgrund av detta bedöms 16ml-dosen som gav PSA reduktion hos 90 % av patienterna vara den lämpliga dosen för kommande pivotala fas III-studier.

Anja Peters Ohlsson har utsetts till ny CFO från och med september och ingå i Lidds ledningsgrupp. Anja har haft CFO-roller på bolag både på Nasdaq Stockholms huvudlista och Nasdaq First North samt har femton års erfarenhet av revision hos EY (Ernst & Young).





VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Studieresultaten från Liproca®Depot fas IIb presenterades som ”Late Breaking News” på den internationella vetenskapliga konferensen EMUC i Wien av Laurence Klotz, professor vid Sunnybrook Hospital i Toronto, Kanada. Professor Klotz är en världsledande expert inom prostatacancer och behandling av patienter med ”Active Surveillance” (aktiv monitorering), vilket är målgruppen för Liproca® Depot.

Tolv patienter som behandlats i LPC-004 fick en andra injektion av Liproca® Depot när PSA-värdet återgått till ursprungsvärdet. Uppföljningen av dessa patienter visar att PSA-effekten håller i sig betydligt längre än beräknat, mellan 8 och 12 månader.

Jiangxi Puheng, som är LIDDS kinesiska licenspartner, meddelade att man mot bakgrund av de positiva resultaten från LPC-004-studien planerar att starta en fas III-studie i Kina och har inlett samtal med den kinesiska läkemedelsmyndigheten CFDA. Studien finansieras av Jiangxi Puheng. I samband med godkännande av fas III studien i Kina erhåller LIDDS en milstolpsbetalning från licenspartnern.

LIDDS har fått ett myndighetsgodkännande att inleda rekrytering av patienter i NZ-DTX studien i Litauen. Tidigare har svenska och danska myndigheter godkänt fas I-studien där docetaxel ges intratumoralt. Den första patienten injicerades under sommaren på Nya Karolinska sjukhuset och fler patienter är under rekrytering.

En riktad emission till nya och befintliga aktieägare tillförde bolaget 9 MSEK före emissionskostnader.

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://liddspharma.com/investors/#financial-reports

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, CEO, LIDDS +46 (0)737 07 09 22 monica.wallter@liddspharma.com

Denna information är sådan information som Lidds AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019, kl. 08:30 CET.

