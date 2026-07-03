Agent Aktie

Agent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.07.2026 18:42:12

Lieber Agent, kauf diese Tasche! - wie KI-Agenten die Einkaufswelt verändern

Suchen, vergleichen, kaufen, bezahlen – und das alles auf einer Plattform. So stellt sich Visa das KI-basierte Shoppen der Zukunft vor. Doch noch müssen heikle Fragen geklärt werdenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Agent Inc. Registered Shs

mehr Nachrichten