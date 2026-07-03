Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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03.07.2026 18:42:12
Lieber Agent, kauf diese Tasche! - wie KI-Agenten die Einkaufswelt verändern
Suchen, vergleichen, kaufen, bezahlen – und das alles auf einer Plattform. So stellt sich Visa das KI-basierte Shoppen der Zukunft vor. Doch noch müssen heikle Fragen geklärt werdenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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