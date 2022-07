Lieferengpässe und Kostensteigerungen treffen Industrieländer stärker. Österreich ist überdurchschnittlich betroffen und war zum Höhepunkt der Lieferkettenprobleme im Sommer 2021 das EU-Land mit den längsten Lieferverzögerungen, abgelöst dann im Herbst durch Dänemark. Mittlerweile scheinen sich die weltweiten Lieferkettenprobleme trotz des Ukraine-Krieges zu verbessern, in der Wirtschaft ist eine Umorientierung zu beobachten.

"Die Resilienz sowie die Nachhaltigkeit globaler Wertschöpfungsketten mit einer hohen Anzahl an potenziell instabilen Partnern wird aufgrund der bestehenden Lieferprobleme in den Unternehmen kritisch hinterfragt", so UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer am Dienstag in einer Pressemitteilung. Die Versorgungssicherheit gewinne gegenüber dem alleinigen Kostenargument an Bedeutung und werde durch Maßnahmen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit wie die Diversifikation von Anbieterunternehmen und Regionen gestärkt. "Das Ende der Globalisierung ist zwar nach unserer Einschätzung nicht gekommen, doch die Pandemie und die jüngsten geopolitischen Veränderungen werden die wirtschaftlichen Organisations- und Steuerungskonzepte der Betriebe in den Industrieländern in den kommenden Jahren nachhaltig verändern."

Die Lieferprobleme haben laut Analyse der Bankökonomen auf Basis von monatlichen Einkaufsmanagerbefragungen ihren Höhepunkt im Sommer 2021 erreicht. Mit Beginn des Kriegs in der Ukraine haben sich die Verzögerungen zwischenzeitlich verschärft, der Lieferzeitenindex zeige aber bereits wieder eine Entspannungstendenz an. "Dennoch geben derzeit rund neun von zehn heimischen Industriebetrieben an, dass die Fertigstellung ihrer Erzeugnisse durch Materialengpässe verzögert ist", so Bruckbauer.

Die österreichischen Betriebe seien im internationalen Vergleich überdurchschnittlich stark von Lieferverzögerungen berührt, betont Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl. Innerhalb Europas gebe es eine besonders hohe Betroffenheit von Ländern, deren Industrie eng mit jener Deutschlands verknüpft sei.

Bei Grund- und Rohstoffen, Metallen und mittlerweile auch bei Baustoffen seien die Lieferprobleme nun am geringsten, große Verzögerungen gebe es bei technologischer Ausrüstung wie Halbleitern sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Hinter allgemeinen Industriegütern folgten bereits Nahrungsmittel, deren Liefersituation sich in den vergangenen Monaten verschlechtert hat.

Die Einkaufspreise der Betriebe steigen weltweit rasant an. Preistreiber sind die Rohstoffmärkte, vor allem Erdöl und Erdgas. Der globale Index der Einkaufspreise liegt nur mehr knapp unter dem Höchststand vom Herbst vorigen Jahres. Der Anstieg der Einkaufspreise begann ab Herbst 2020, die Abgabepreise beschleunigten sich ab Jahresbeginn 2021. Die Preisdynamik im Verkauf erreichte ihren Höhepunkt im April 2022. Bisher wiesen die Daten auf eine höhere Dynamik bei den Kosten als bei den Abgabepreisen hin, was für die kommenden Monate noch einen weiteren Kostendruck erwarten lasse, so die Bank Austria.

