BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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12.11.2026 13:55:21
Lieferkette unter Beschuss: BMW und Skoda müssen wegen Ukraine-Krieg Produktion drosseln
Fast fünf Jahre nach Kriegsbeginn trifft es die Autoindustrie erneut: Russische Angriffe auf Zulieferwerke in der Ukraine bringen die Produktion bei BMW und Skoda durcheinander. Ausgerechnet ein unscheinbares Bauteil wird zum Engpass.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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