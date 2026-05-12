SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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12.05.2026 05:15:00
Lieferketten im Rampenlicht: Rechtsstreit zwischen Shein und Temu
Online-Händler Shein wirft dem Konkurrenten Temu in einem Rechtsstreit in Großbritannien Urheberrechtsverletzungen „im industriellen Maßstab“ vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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