Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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28.04.2026 20:57:34

Lieferprobleme bei Triebwerken: Airbus vermeldet deutlichen Gewinneinbruch

Beim deutsch-französischen Flugzeugbauer Airbus sinken sowohl das Ergebnis vor Steuern als auch der Umsatz im ersten Quartal. Der Konzern kann deutlich weniger Flugzeuge ausliefern als im Vorjahreszeitraum. Dafür ist speziell ein Problem mit den Zulieferern des Unternehmens verantwortlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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