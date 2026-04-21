Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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21.04.2026 18:59:09
Lieferung fünf Monate später: Rheinmetall weist Vorwürfe zu "Skyranger 30"-Verzögerung zurück
Die Lieferung des Flugabwehrsystems "Skyranger 30" verzögert sich - wie lange, darüber herrscht offenbar Unklarheit. Statt der berichteten 16 Monate verzögere sich die Lieferung nur um fünf, sagt Rheinmetall-Chef Papperger RTL/ntv. Eine Vertragsstrafe fürchtet er nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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