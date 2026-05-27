Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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27.05.2026 08:25:27

Lieferung schon 2027: Ex-VW-Chef Diess bringt E-Traktor auf den Markt

Der früheren VW-Boss Diess zieht es in die Landwirtschaft - zumindest geschäftlich. Mit einem neuen Unternehmen arbeitet er an Elektro-Traktoren. Die Maschinen sollen einen "24/7"-Betrieb möglich machen - und schon bald auf die Felder kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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