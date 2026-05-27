Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
27.05.2026 08:25:27
Lieferung schon 2027: Ex-VW-Chef Diess bringt E-Traktor auf den Markt
Der früheren VW-Boss Diess zieht es in die Landwirtschaft - zumindest geschäftlich. Mit einem neuen Unternehmen arbeitet er an Elektro-Traktoren. Die Maschinen sollen einen "24/7"-Betrieb möglich machen - und schon bald auf die Felder kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!