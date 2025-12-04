04.12.2025 10:45:38

Lies: Bund muss Lösung für die Kommunen finden

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Bund-Länder-Treffen in Berlin dringt Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies auf eine Finanzierungszusage des Bundes für die klammen Kommunen. "Mein Schwerpunkt liegt heute ganz wesentlich darauf, dass wir eine Lösung finden für die kommunale Seite", sagte der SPD-Politiker. "Die brauchen unsere volle Unterstützung jetzt. Die stehen gewaltig unter Druck."

Die Länder fordern, dass bei neuen Steuer- und Leistungsgesetzen des Bundes gilt: Wer bestellt, muss auch bezahlen. Wenn der Bund Aufgaben in Kommunen und Ländern auslöse, müsse er für die Finanzierung geradestehen - das ist die sogenannte Veranlassungskonnexität.

Lies hofft auf Einigung heute in Berlin

"Ich glaube, dass bei allen Ländern der Druck auf der kommunalen Seite sehr groß ist und alle bereit wären, wie wir das beim Investitionsbooster auch gemacht haben, sich selbst ein Stück zurückzunehmen, um den Kommunen an der Stelle die Unterstützung zu gewährleisten", sagte Lies. Diese Unterstützung für die Städte und Gemeinden müsse dann aber auch gesichert sein, und zwar nicht zu 30 oder 60 Prozent, sondern zu 100 Prozent.

Auf die Frage, ob die Länder Gesetzesvorhaben des Bundes künftig häufiger im Bundesrat ausbremsen könnten, sollte es heute keine Einigung geben, sagte Lies: "Das Ziel ist schon, dass wir uns nicht zu häufig im Vermittlungsausschuss treffen." Mit Blick auf das Treffen in Berlin gab er sich optimistisch: "Ich gehe davon aus, wir kommen heute einen ganzen Schritt voran. Ich hoffe auch, wir bekommen heute eine Einigung hin."/cwe/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:35 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen