Lifan Industry (Group) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lifan Industry (Group) hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 2,36 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,81 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at