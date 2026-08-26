Lifan Industry (Group): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lifan Industry (Group) hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,76 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,38 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at