Lifco Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lifco Registered hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 2,28 SEK. Im letzten Jahr hatte Lifco Registered einen Gewinn von 2,13 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Lifco Registered im vergangenen Quartal 7,53 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lifco Registered 7,13 Milliarden SEK umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,00 SEK. Im Vorjahr hatte Lifco Registered 7,27 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 28,25 Milliarden SEK gegenüber 26,14 Milliarden SEK im Vorjahr ausgewiesen.

