Lifco Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lifco Registered hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,96 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent auf 7,41 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,84 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at