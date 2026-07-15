Lifco Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lifco Registered gab am 14.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,25 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,91 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,70 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lifco Registered einen Umsatz von 6,94 Milliarden SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at