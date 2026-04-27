Lifco Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lifco Registered ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lifco Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,98 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Lifco Registered 1,84 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,93 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,19 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at