Lifco Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lifco Un äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,41 Prozent auf 821,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 718,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at