Lifco Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lifco Un lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Lifco Un einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 767,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lifco Un einen Umsatz von 718,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at