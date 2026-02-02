Lifco Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lifco Un hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Lifco Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 660,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 800,9 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Lifco Un ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,88 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,47 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at