Lifco Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lifco Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Lifco Un einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 786,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lifco Un einen Umsatz von 649,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at