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09.07.2026 06:31:29
Life: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Life hat am 08.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 58,73 JPY. Im Vorjahresviertel waren 64,51 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223,30 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Life einen Umsatz von 216,28 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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