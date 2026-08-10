|
10.08.2026 06:31:29
LIFE CREATE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
LIFE CREATE hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat LIFE CREATE 3,19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!