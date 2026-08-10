LIFE CREATE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LIFE CREATE hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat LIFE CREATE 3,19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at