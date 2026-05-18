LIFE CREATE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LIFE CREATE hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -7,420 JPY je Aktie generiert.

LIFE CREATE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 27,02 JPY beziffert, während im Vorjahr 39,63 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,49 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 11,42 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at