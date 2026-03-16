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16.03.2026 06:31:29
Life Electric Vehicles: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Life Electric Vehicles hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 64,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahr verkündet.
Mit einem Umsatz von 1,75 Millionen USD, gegenüber 3,15 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 44,44 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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