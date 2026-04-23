Life Electric Vehicles gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Life Electric Vehicles hat am 20.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 74,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at