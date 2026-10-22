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22.10.2026 06:31:29
Life Electric Vehicles veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Life Electric Vehicles hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Life Electric Vehicles -0,030 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1159,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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