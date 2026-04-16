16.04.2026 06:31:29

Life Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Life Foods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Life Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 34,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,44 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,41 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,28 Milliarden JPY.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 11,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 130,66 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Life Foods im vergangenen Geschäftsjahr 9,61 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Life Foods 9,78 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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