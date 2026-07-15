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15.07.2026 06:31:29
Life Foods informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Life Foods hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,05 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Life Foods 30,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,39 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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