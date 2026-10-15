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15.10.2026 06:31:29
Life Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Life Foods hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,26 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Life Foods 9,49 JPY je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,09 Prozent auf 2,27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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