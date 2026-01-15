Life Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Life Foods präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 36,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,39 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at