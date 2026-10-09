Life gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Life lud am 08.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 43,30 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 226,76 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 223,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at