06.02.2026 06:31:28
Life Insurance gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Life Insurance hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,40 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 350,63 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 028,80 Milliarden INR in den Büchern standen.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 16,79 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1 204,94 Milliarden INR gerechnet.
