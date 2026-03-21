Life Insurance Aktie
WKN DE: A0YH5W / ISIN: US5318641066
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21.03.2026 06:00:41
Life insurance sales surge in wake of Reeves’ inheritance tax shake-up
Chancellor’s targeting of pensions prompts more people to take out insurance, say industry figuresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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