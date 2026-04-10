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10.04.2026 06:31:29
Life: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Life präsentierte am 09.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,16 JPY, nach 59,34 JPY im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 221,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 217,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 108,78 JPY, nach 195,11 JPY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Life in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 881,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 850,50 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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