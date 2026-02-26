Life Time Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Life Time Group präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte Life Time Group einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,34 Prozent auf 745,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 663,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Life Time Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,740 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Life Time Group mit einem Umsatz von insgesamt 3,00 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,28 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,99 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at