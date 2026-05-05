Life Time Group Holdings Aktie
WKN DE: A3C4Y1 / ISIN: US53190C1027
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05.05.2026 12:48:49
Life Time Group Holdings, Inc. Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $88.10 million, or $0.39 per share. This compares with $76.14 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, Life Time Group Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $96.22 million or $0.42 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.7% to $788.70 million from $706.04 million last year.
Life Time Group Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $88.10 Mln. vs. $76.14 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.34 last year. -Revenue: $788.70 Mln vs. $706.04 Mln last year.
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