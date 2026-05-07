Life Time Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Life Time Group hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Life Time Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 788,7 Millionen USD gegenüber 706,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at