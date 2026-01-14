Life verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Life lud am 13.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 41,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 41,66 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219,32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 211,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at