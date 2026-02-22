Life360 Aktie
WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098
|
23.02.2026 00:49:25
Life360 Board Director Sells Nearly 8k Shares as Company Expands Partnership with Uber
Charles J. Prober, a Board Director at Life360 (NASDAQ:LIF), reported the sale of 7,930 shares for approximately 389K on Feb. 13, 2026, via an open-market sale immediately following an option exercise, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($49.02). Post-transaction value based on Feb. 13 closing price. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh
|
Analysen zu Uber
