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WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098

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13.08.2026 21:09:01

Life360 Director Morin Brit Sells 15,582 Shares for $1 Million

Morin Brit, Director of Life360, Inc. (NASDAQ:LIF), sold 15,582 shares of common stock on Aug. 10, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($65.00); post-transaction value based on Aug. 10, 2026, market close ($64.61).Life360, Inc. is a leading location technology platform with a market capitalization of $3.9 billion and TTM revenue of $572 million, demonstrating significant scale in the consumer safety and family coordination sector. The company's freemium model generates strong profitability, with TTM net income of $147 million representing a 25.7% net margin. At the same time, its global footprint across multiple continents positions it as a diversified player in the location intelligence market. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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