Life360 Aktie
WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098
|
02.01.2026 22:33:30
Life360 Director Sells $241,000 via Trust as Stock Pulls Back 40% From October Peak
Life360 (NASDAQ:LIF) reported notable insider selling via trust-managed accounts.John Philip Coghlan, Director of Life360, reported the indirect sale of 3,125 shares for a ~$241,316 transaction value on Dec. 5, 2025, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($77.22); post-transaction value based on Dec. 5, 2025 SEC Form 4 price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh
|18,10
|-2,69%
