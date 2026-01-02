Life360 Aktie

Life360 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098

02.01.2026 22:33:30

Life360 Director Sells $241,000 via Trust as Stock Pulls Back 40% From October Peak

Life360 (NASDAQ:LIF) reported notable insider selling via trust-managed accounts.John Philip Coghlan, Director of Life360, reported the indirect sale of 3,125 shares for a ~$241,316 transaction value on Dec. 5, 2025, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($77.22); post-transaction value based on Dec. 5, 2025 SEC Form 4 price.
Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh 18,10 -2,69% Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh

