Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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28.08.2026 14:39:01
Life360 Director Sells 7,930 Shares at $48.59 Per Share
Charles J. Prober, Director at Life360, Inc. (NASDAQ:LIF), sold 7,930 shares of common stock at $48.59 per share on Aug. 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($48.59); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($50.25).Life360 is a mid-cap technology company with a market capitalization of $4.1 billion, generating $572.6 million in TTM revenue with net income of $147.3 million, demonstrating strong profitability within the consumer software-as-a-service sector. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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